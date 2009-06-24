Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
90
-
Санников
Дмитрий Санников
62
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
80
-
Николаев
Андрей Николаев
84
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
46
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
5'
31'
52'
90
Луч
мин
-
Новкович
Раде Новкович
60
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Михалев
Владимир Михалев
53
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Смуров
Павел Смуров
79
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
60
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
8'
90