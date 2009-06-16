Металлург
мин
-
Рыжих
Сергей Рыжих
82
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
78
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Овчинников
Андрей Овчинников
46
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
68
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
Запасные
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Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
-
Григорян
Артур Григорян
-
Захаров
Сергей Захаров
-
Телегин
Илья Телегин
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Павленко
Андрей Павленко
72
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
65'
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
Запасные
-
Антонников
Алексей Антонников