Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
90
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Подпругин
Алексей Подпругин
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
56
-
Богю
Георге Богю
78
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
16'
74
-
Хабаров
Сергей Хабаров
70
Запасные
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Беличенко
Виталий Беличенко
-
Гармашов
Георгий Гармашов
-
Селецкий
Виталий Селецкий
-
Ионов
Константин Ионов
КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
68
-
Перов
Андрей Перов
72
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
69
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
72
Запасные
-
Грубешич
Никола Грубешич
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Кренделев
Александр Кренделев
-
Романенко
Владимир Романенко