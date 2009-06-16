СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
18'
80
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
65
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
40'
90
Запасные
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Лунин
Михаил Лунин
74
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
58
-
Емкужев
Мурат Емкужев
74
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
90
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
18
Запасные
-
Коваленко
Александр Коваленко
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Орещук
Роман Орещук