Луч
мин
-
Новкович
Раде Новкович
90
-
Гублия
Беслан Гублия
89
-
Михалев
Владимир Михалев
90
-
Мор
Эдуард Мор
56
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
7'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Смуров
Павел Смуров
Краснодар
мин
-
Сафонов
Валерий Сафонов
89
-
Соколов
Сергей Соколов
69
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
87
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
90
-
Михеев
Андрей Михеев
13'
90
-
Олейник
Александр Олейник
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
63
Запасные
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
-
Татарчук
Владимир Татарчук