Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
51'
73'
80
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
46
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
77
-
Мамтов
Хасан Мамтов
86
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Герк
Анатолий Герк
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
71
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Комаров
Владимир Комаров
65
-
Магжанов
Наиль Магжанов
59
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
69
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Давыдов
Сергей Давыдов