Салют
мин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
74
-
Ермаков
Игорь Ермаков
67
-
Шевченко
Максим Шевченко
68'
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
24'
84
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
87
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
Запасные
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
56
-
Савенас
Мантас Савенас
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Павленко
Андрей Павленко
83
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
46
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
Запасные
-
Алексеев
Игорь Алексеев
-
Антонников
Алексей Антонников
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Луканченков
Андрей Луканченков