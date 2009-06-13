СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
57
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
37'
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
62
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Суховерхов
Константин Суховерхов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
Краснодар
мин
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
63
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
45'
86
-
Олейник
Александр Олейник
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
68
Запасные
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Михеев
Андрей Михеев
-
Татарчук
Владимир Татарчук