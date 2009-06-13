Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
22
-
Новкович
Раде Новкович
88'
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
43
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Роденков
Юрий Роденков
20'
90
Запасные
-
Самойлов
Дмитрий Самойлов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Смуров
Павел Смуров
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
67
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Лунин
Михаил Лунин
81
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
58
-
Сторожук
Александр Сторожук
46
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
90
Запасные
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Орещук
Роман Орещук
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Емкужев
Мурат Емкужев