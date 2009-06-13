Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
56
-
Герк
Анатолий Герк
46
-
Мамтов
Хасан Мамтов
71
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Шатов
Олег Шатов
Анжи
мин
-
Мазалов
Вартан Мазалов
60
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
7'
90
-
Ходжава
Гоча Ходжава
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Цораев
Давид Цораев
38'
90
Запасные
-
Бестаев
Валерьян Бестаев
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Агаларов
Камиль Агаларов