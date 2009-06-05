Волгарь
мин
-
Варакин
Артем Варакин
74
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
31
-
Николаев
Андрей Николаев
77'
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
56
-
Давыдов
Сергей Давыдов
21'
65
Запасные
-
Недорезов
Игорь Недорезов
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Петров
Александр Петров
Чита
мин
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
19
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Подпругин
Алексей Подпругин
76
-
Крейсман
Максим Крейсман
90
-
Богю
Георге Богю
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
58
-
Хабаров
Сергей Хабаров
64
Запасные
-
Беличенко
Виталий Беличенко
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
-
Гармашов
Георгий Гармашов
-
Лесков
Иван Лесков