Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
90
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
41'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
Запасные
-
Диаби
Мохамед Диаби
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Сухов
Александр Сухов
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Еркин
Александр Еркин
Металлург
мин
-
Телегин
Илья Телегин
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Григорян
Артур Григорян
90
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
Запасные
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
-
Захаров
Сергей Захаров
-
Обозный
Максим Обозный
-
Такам
Анук Такам
-
Кобзев
Александр Кобзев
-
Кутьин
Александр Кутьин