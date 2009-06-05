Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
66
-
Завалий
Иван Завалий
40'
70'
74
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
88
-
Трусевич
Максим Трусевич
46
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
-
Бабич
Степан Бабич
-
Егоров
Сергей Егоров
Салют
мин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
51'
90
-
Ермаков
Игорь Ермаков
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
78
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
83
-
Порошин
Андрей Порошин
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
88'
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
Запасные
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров