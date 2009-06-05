Носта
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
75
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Павленко
Андрей Павленко
73'
90
-
Семенов
Алексей Семенов
81
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Семенов
Иван Семенов
67
Запасные
-
Лунгу
Владислав Лунгу
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Фролов
Сергей Фролов
-
Семенов
Андрей Семенов
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
89
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Михалев
Владимир Михалев
77
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
71
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Самойлов
Дмитрий Самойлов
-
Смуров
Павел Смуров
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили