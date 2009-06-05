Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
71
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Лунин
Михаил Лунин
57'
59
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
90
-
Маргарян
Артем Маргарян
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
83
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Каркаев
Алим Каркаев
77
Запасные
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Орещук
Роман Орещук
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Емкужев
Мурат Емкужев
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
65
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
65
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Степанец
Павел Степанец
72'
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
79
Запасные
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Пошкус
Робертас Пошкус