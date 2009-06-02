Анжи
мин
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Саджая
Эдик Саджая
36'
75
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
58
-
Ходжава
Гоча Ходжава
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
18'
90
-
Зуев
Константин Зуев
64
-
Цораев
Давид Цораев
85'
90
-
Кажаров
Назир Кажаров
73
Запасные
-
Малюков
Олег Малюков
-
Мазалов
Вартан Мазалов
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Агаларов
Камиль Агаларов
Чита
мин
-
Ванев
Михаил Ванев
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
46
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
46
-
Гармашов
Георгий Гармашов
70
-
Подпругин
Алексей Подпругин
46
-
Богю
Георге Богю
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
Запасные
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Лесков
Иван Лесков
-
Селецкий
Виталий Селецкий
-
Хабаров
Сергей Хабаров