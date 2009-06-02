Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
77
-
Резников
Станислав Резников
46'
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
37'
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
85
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Еркин
Александр Еркин
68
Запасные
-
Диаби
Мохамед Диаби
-
Олексич
Геннадий Олексич
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Сухов
Александр Сухов
-
Бочков
Андрей Бочков
Салют
мин
-
Ланько
Виталий Ланько
64'
90
-
Порошин
Андрей Порошин
77
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Котов
Сергей Котов
46
-
Марков
Николай Марков
30'
54
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
80
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Ермаков
Игорь Ермаков
-
Беленов
Александр Беленов
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Бурмистров
Дмитрий Бурмистров