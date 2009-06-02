Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
46
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
58'
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Егоров
Сергей Егоров
46
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
5'
90
Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
31
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Костин
Михаил Костин
80
-
Телегин
Илья Телегин
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
65
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90