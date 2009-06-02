Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Подружко
Дмитрий Подружко
66
-
Савенас
Мантас Савенас
30'
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
88
-
Будников
Максим Будников
90
-
Семенов
Андрей Семенов
74
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Фролов
Сергей Фролов
-
Павленко
Андрей Павленко
СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
85'
90
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
84
-
Нечаев
Александр Нечаев
61
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
56'
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
69'
90
Запасные
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
-
Чистяков
Александр Чистяков
-
Гарбуз
Константин Гарбуз