Краснодар
мин
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
78
-
Михеев
Андрей Михеев
87
-
Олейник
Александр Олейник
85
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
32'
80
Запасные
-
Емельянов
Сергей Емельянов
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
-
Татарчук
Владимир Татарчук
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
14'
57'
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Степанец
Павел Степанец
46
-
Щаницин
Александр Щаницин
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Пошкус
Робертас Пошкус
46
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Герк
Анатолий Герк
-
Мамтов
Хасан Мамтов