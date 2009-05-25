КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
90
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
90
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
68'
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
Запасные
-
Кобялко
Антон Кобялко
Анжи
мин
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
83
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
70
-
Ходжава
Гоча Ходжава
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Зуев
Константин Зуев
90
-
Цораев
Давид Цораев
77
-
Кажаров
Назир Кажаров
90
Запасные
-
Мазалов
Вартан Мазалов
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
-
Агаларов
Камиль Агаларов