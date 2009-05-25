Чита
мин
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Ванев
Михаил Ванев
90
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Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
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Булатенко
Владимир Булатенко
90
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Гаврюш
Роман Гаврюш
61
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Лесков
Иван Лесков
90
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Подпругин
Алексей Подпругин
90
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Крейсман
Максим Крейсман
70
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Богю
Георге Богю
11'
75
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Городов
Евгений Городов
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
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Нагибин
Иван Нагибин
20'
85
Запасные
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Щеглов
Сергей Щеглов
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Гармашов
Георгий Гармашов
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Селецкий
Виталий Селецкий
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Хабаров
Сергей Хабаров
Черноморец
мин
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Кочубей
Кирилл Кочубей
90
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Пучков
Алексей Пучков
90
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Саргсян
Карен Саргсян
73
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Орещук
Роман Орещук
90
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Селин
Алексей Селин
33
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Сахаров
Антон Сахаров
90
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Емкужев
Мурат Емкужев
90
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Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
37
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Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Кот
Игорь Кот
90
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Калешин
Игорь Калешин
90
Запасные
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Бурзиев
Шамиль Бурзиев
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Бырлов
Игорь Бырлов
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Едунов
Алексей Едунов
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Каркаев
Алим Каркаев