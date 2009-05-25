СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
90
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
77
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
46
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
83
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Чистяков
Александр Чистяков
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
Балтика
мин
-
Першин
Артем Першин
71
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Егоров
Сергей Егоров
77
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Матьола
Денис Матьола
-
Кенкишвили
Григорий Кенкишвили
-
Бабич
Степан Бабич
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко