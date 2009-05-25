Луч
мин
-
Смуров
Павел Смуров
70
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Новкович
Раде Новкович
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
75
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Яшан
Александр Яшан
46
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
46
Запасные
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
-
Самойлов
Дмитрий Самойлов
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Кулемин
Максим Кулемин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Роденков
Юрий Роденков
Шинник
мин
-
Монарев
Роман Монарев
36
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Яшин
Сергей Яшин
78
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
23'
64'
85
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Еркин
Александр Еркин