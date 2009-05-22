КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
57
-
Зеба
Зайко Зеба
67
-
Перов
Андрей Перов
61
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Славнов
Роман Славнов
55
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Тодорович
Иван Тодорович
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Каньенда
Исо Каньенда
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
78
-
Садиров
Анзур Садиров
69
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
86
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
89
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Примак
Максим Примак
-
Скворцов
Александр Скворцов