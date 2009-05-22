Чита
мин
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Ванев
Михаил Ванев
82
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
46
-
Лесков
Иван Лесков
90
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Подпругин
Алексей Подпругин
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
14'
90
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Богю
Георге Богю
64
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Городов
Евгений Городов
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
68
Запасные
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Беличенко
Виталий Беличенко
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Гармашов
Георгий Гармашов
-
Ионов
Константин Ионов
-
Хабаров
Сергей Хабаров
Краснодар
мин
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
85'
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
70
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Деменко
Максим Деменко
67'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
88
-
Олейник
Александр Олейник
56
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
61
Запасные
-
Герасимов
Иван Герасимов
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос