СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
90
-
Панферов
Андрей Панферов
33
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
73
17
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
66
Запасные
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
-
Овчинников
Сергей Овчинников
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Шинник
мин
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Резников
Станислав Резников
87
-
Монарев
Роман Монарев
70
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Войдель
Роман Войдель
82
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
24'
66'
75
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Сухов
Александр Сухов
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Еркин
Александр Еркин