Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
86
-
Новкович
Раде Новкович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
77
-
Мор
Эдуард Мор
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
25'
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
88'
46
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
52
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
Запасные
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
-
Смуров
Павел Смуров
-
Роденков
Юрий Роденков
Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
90
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Бабич
Степан Бабич
69
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
64
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Матьола
Денис Матьола
-
Голубов
Дмитрий Голубов