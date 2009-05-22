Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
46
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Степанец
Павел Степанец
63
-
Щаницин
Александр Щаницин
74
-
Шатов
Олег Шатов
77
-
Герк
Анатолий Герк
90
Запасные
-
Смольников
Игорь Смольников
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Пошкус
Робертас Пошкус
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Янчук
Вадим Янчук
86
-
Савенас
Мантас Савенас
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Павленко
Андрей Павленко
54
-
Луканченков
Андрей Луканченков
64
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Левшин
Владимир Левшин
82
-
Клопков
Денис Клопков
90
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Алексеев
Игорь Алексеев
-
Фролов
Сергей Фролов
-
Пазин
Андрей Пазин