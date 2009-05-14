Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Обозный
Максим Обозный
86
-
Григорян
Артур Григорян
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Костин
Михаил Костин
44
-
Курдюков
Сергей Курдюков
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
77
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
Запасные
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
-
Захаров
Сергей Захаров
-
Телегин
Илья Телегин
-
Кутьин
Александр Кутьин
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
90
-
Никитин
Андрей Никитин
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
64
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
73'
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов