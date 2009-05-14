Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Садиров
Анзур Садиров
78
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
78
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Ершов
Иван Ершов
78
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
39'
89
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Николаев
Андрей Николаев
-
Чернышов
Игорь Чернышов
Анжи
мин
-
Мазалов
Вартан Мазалов
44'
75
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
67'
90
-
Жосан
Николай Жосан
20'
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
34
-
Ходжава
Гоча Ходжава
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
Запасные
-
Зуев
Константин Зуев
-
Кажаров
Назир Кажаров