Балтика
мин
-
Джидич
Алдин Джидич
46
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Матьола
Денис Матьола
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
60'
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
62
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
53
Запасные
-
Першин
Артем Першин
-
Бабич
Степан Бабич
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Егоров
Сергей Егоров
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
36'
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
68
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
35
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
46
-
Шатов
Олег Шатов
43'
75
Запасные
-
Степанец
Павел Степанец
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Герк
Анатолий Герк
-
Мамтов
Хасан Мамтов