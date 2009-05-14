Краснодар
мин
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
86
-
Соколов
Сергей Соколов
64
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
85
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Олейник
Александр Олейник
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
79
Запасные
-
Емельянов
Сергей Емельянов
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Лошкарев
Дмитрий Лошкарев
-
Сафонов
Валерий Сафонов
КАМАЗ
мин
-
Зеба
Зайко Зеба
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
51
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Скороходов
Денис Скороходов
36
-
Славнов
Роман Славнов
87
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
63
Запасные
-
Гудукин
Антон Гудукин
-
Перов
Андрей Перов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Кобялко
Антон Кобялко