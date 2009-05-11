Шинник
мин
-
Олексич
Геннадий Олексич
90
-
Монарев
Роман Монарев
60'
78
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
46
-
Резников
Станислав Резников
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Войдель
Роман Войдель
46
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
Запасные
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Вьештица
Милан Вьештица
-
Сухов
Александр Сухов
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
Урал
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
76'
90
-
Катульский
Алексей Катульский
90
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
90
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
46
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Смольников
Игорь Смольников
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
73
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Пошкус
Робертас Пошкус
46
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Степанец
Павел Степанец
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Шатов
Олег Шатов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Мамтов
Хасан Мамтов