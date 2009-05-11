Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Антонников
Алексей Антонников
39'
90
-
Подружко
Дмитрий Подружко
54
-
Янчук
Вадим Янчук
73
-
Савенас
Мантас Савенас
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пазин
Андрей Пазин
84
-
Суродин
Руслан Суродин
25
Запасные
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Фролов
Сергей Фролов
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Клопков
Денис Клопков
Чита
мин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
61
-
Ванев
Михаил Ванев
46
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Селецкий
Виталий Селецкий
46
-
Крейсман
Максим Крейсман
90
-
Богю
Георге Богю
76
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
90
Запасные
-
Гаврюш
Роман Гаврюш
-
Гармашов
Георгий Гармашов
-
Подпругин
Алексей Подпругин
-
Хабаров
Сергей Хабаров