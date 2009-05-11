Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
70
-
Едунов
Алексей Едунов
23'
78
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
90
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
51
Запасные
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Лунин
Михаил Лунин
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Каркаев
Алим Каркаев
КАМАЗ
мин
-
Деменко
Константин Деменко
90
-
Зеба
Зайко Зеба
90
-
Перов
Андрей Перов
64
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Скороходов
Денис Скороходов
61
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
61
-
Кобялко
Антон Кобялко
66
Запасные
-
Гудукин
Антон Гудукин
-
Тодорович
Иван Тодорович
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Гогниев
Спартак Гогниев