Луч
мин
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
87
-
Михалев
Владимир Михалев
56
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Часовских
Сергей Часовских
-
Михеев
Артем Михеев
-
Самойлов
Дмитрий Самойлов
-
Кулемин
Максим Кулемин
-
Котляров
Александр Котляров
-
Яшан
Александр Яшан
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
Салют
мин
-
Ланько
Виталий Ланько
56
-
Порошин
Андрей Порошин
80
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
81
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
Запасные
-
Никитин
Андрей Никитин
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Беленов
Александр Беленов
-
Жирный
Иван Жирный
-
Лешонок
Владимир Лешонок
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Коробкин
Валерий Коробкин