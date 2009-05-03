СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
39'
60
-
Панферов
Андрей Панферов
46
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
24'
87
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
72
Запасные
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
Коновалов
Андрей Коновалов
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
90
-
Такам
Анук Такам
45
-
Григорян
Артур Григорян
90
-
Иванов
Николай Иванов
57
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Курдюков
Сергей Курдюков
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
75
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
31
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
Запасные
-
Обозный
Максим Обозный
-
Телегин
Илья Телегин
-
Журавлев
Алексей Журавлев
-
Кутьин
Александр Кутьин