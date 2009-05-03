Чита
мин
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Щеглов
Сергей Щеглов
53
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Лесков
Иван Лесков
90
-
Крейсман
Максим Крейсман
61
-
Богю
Георге Богю
76
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
42'
84
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Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
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Беличенко
Виталий Беличенко
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Гармашов
Георгий Гармашов
-
Подпругин
Алексей Подпругин
-
Селецкий
Виталий Селецкий
Балтика
мин
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Джидич
Алдин Джидич
90
-
Завалий
Иван Завалий
58
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
36
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Матьола
Денис Матьола
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
60
-
Егоров
Сергей Егоров
90
Запасные
-
Бабич
Степан Бабич
-
Окорочков
Валентин Окорочков
-
Голубов
Дмитрий Голубов
-
Саная
Анзор Саная