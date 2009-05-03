Анжи
мин
-
Щербаков
Евгений Щербаков
86
-
Бестаев
Валерьян Бестаев
57
-
Мазалов
Вартан Мазалов
30'
90
-
Саджая
Эдик Саджая
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
11'
46
-
Цораев
Давид Цораев
90
Запасные
-
Магомедов
Магомед Магомедов
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Агаларов
Камиль Агаларов
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
59
-
Саргсян
Карен Саргсян
27
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
90
-
Едунов
Алексей Едунов
61
-
Емкужев
Мурат Емкужев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
80
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
Запасные
-
Орещук
Роман Орещук
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Каркаев
Алим Каркаев