Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Садиров
Анзур Садиров
46
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
71
-
Николаев
Андрей Николаев
63
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
77
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Оганян
Карэн Оганян
Краснодар
мин
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
58
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Олейник
Александр Олейник
76
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
81
Запасные
-
Емельянов
Сергей Емельянов
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Герасимов
Иван Герасимов
-
Цуканов
Сергей Цуканов