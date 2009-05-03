КАМАЗ
мин
-
Деменко
Константин Деменко
90
-
Зеба
Зайко Зеба
34'
90
-
Перов
Андрей Перов
77
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Аршиев
Сосланбек Аршиев
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Скороходов
Денис Скороходов
58
-
Славнов
Роман Славнов
60
-
Каньенда
Исо Каньенда
74
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Гудукин
Антон Гудукин
-
Тодорович
Иван Тодорович
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Гогниев
Спартак Гогниев
Носта
мин
-
Янчук
Вадим Янчук
90
-
Савенас
Мантас Савенас
14'
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Павленко
Андрей Павленко
76
-
Луканченков
Андрей Луканченков
61
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
66
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Пазин
Андрей Пазин
46
-
Суродин
Руслан Суродин
90
Запасные
-
Лунгу
Владислав Лунгу
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Алексеев
Игорь Алексеев
-
Подружко
Дмитрий Подружко