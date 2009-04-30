Луч
мин
-
Новкович
Раде Новкович
46
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
78
-
Смуров
Павел Смуров
34
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Данцев
Александр Данцев
72'
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Кулемин
Максим Кулемин
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Роденков
Юрий Роденков
Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
82
-
Обозный
Максим Обозный
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
80
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
Запасные
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
-
Костин
Михаил Костин