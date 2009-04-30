СКА-Хабаровск
мин
-
Алхимов
Евгений Алхимов
83
-
Панферов
Андрей Панферов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
46
-
Запояска
Вячеслав Запояска
22'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
Запасные
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
78
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
90
-
Порошин
Андрей Порошин
90
-
Котов
Сергей Котов
90
-
Старков
Вадим Старков
87
-
Марков
Николай Марков
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
62
-
Кушов
Сергей Кушов
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
Запасные
-
Шелютов
Евгений Шелютов
-
Ланько
Виталий Ланько
-
Жирный
Иван Жирный