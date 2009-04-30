Чита
мин
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Богю
Георге Богю
37'
64
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Крейсман
Максим Крейсман
67
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Лесков
Иван Лесков
90
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Щеглов
Сергей Щеглов
46
-
Булатенко
Владимир Булатенко
90
-
Агрофенин
Анатолий Агрофенин
90
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Бодялов
Александр Бодялов
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
82
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Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
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Гармашов
Георгий Гармашов
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Ионов
Константин Ионов
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Селецкий
Виталий Селецкий
-
Подпругин
Алексей Подпругин
-
Беличенко
Виталий Беличенко
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Аликин
Павел Аликин
Шинник
мин
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Бузникин
Максим Бузникин
57
-
Резников
Станислав Резников
50
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Монарев
Роман Монарев
90
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
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Ндри
Алли Ндри
90
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Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Войдель
Роман Войдель
69
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
67
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
Запасные
-
Олексич
Геннадий Олексич
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Песьяков
Сергей Песьяков
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Сухов
Александр Сухов
-
Бочков
Андрей Бочков