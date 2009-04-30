Анжи
мин
-
Бестаев
Валерьян Бестаев
90
-
Мазалов
Вартан Мазалов
90
-
Саджая
Эдик Саджая
59'
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Мамаев
Эльдар Мамаев
79
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
88
-
Ходжава
Гоча Ходжава
78
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Кажаров
Назир Кажаров
30
Запасные
-
Щербаков
Евгений Щербаков
-
Данишевский
Александр Данишевский
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Арзиани
Зураби Арзиани
Краснодар
мин
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
72
-
Деменко
Максим Деменко
24'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
87
-
Олейник
Александр Олейник
61
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
43
Запасные
-
Емельянов
Сергей Емельянов
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Сафонов
Валерий Сафонов
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос