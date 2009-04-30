Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
65'
75
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Садиров
Анзур Садиров
80
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
84
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Оганян
Карэн Оганян
62
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
Запасные
-
Варакин
Артем Варакин
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Николаев
Андрей Николаев
-
Локтионов
Роман Локтионов
Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
56
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Бельков
Константин Бельков
67
-
Саргсян
Карен Саргсян
56
-
Сахаров
Антон Сахаров
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
90
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
63
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
Запасные
-
Лунин
Михаил Лунин
-
Орещук
Роман Орещук
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Каркаев
Алим Каркаев