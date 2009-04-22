Черноморец
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Пучков
Алексей Пучков
90
-
Коваленко
Александр Коваленко
90
-
Лунин
Михаил Лунин
60
-
Орещук
Роман Орещук
90
-
Бурзиев
Шамиль Бурзиев
60
-
Дугбей
Алан Дугбей
73
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Удалый
Игорь Удалый
3'
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
27
Запасные
-
Бельков
Константин Бельков
-
Саргсян
Карен Саргсян
-
Едунов
Алексей Едунов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
Краснодар
мин
-
Коваленко
Дмитрий Коваленко
90
-
Соколов
Сергей Соколов
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Дубровин
Юрий Дубровин
24'
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
58
-
Деменко
Максим Деменко
63'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
88
-
Олейник
Александр Олейник
86
Запасные
-
Емельянов
Сергей Емельянов
-
Баламестный
Виталий Баламестный
-
Сафонов
Валерий Сафонов