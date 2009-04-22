Луч
мин
-
Новкович
Раде Новкович
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Михалев
Владимир Михалев
46
-
Сахневич
Эдуард Сахневич
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
75
-
Дедечко
Денис Дедечко
90
-
Роденков
Юрий Роденков
66
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Смуров
Павел Смуров
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
СКА-Хабаровск
мин
-
Панферов
Андрей Панферов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Хатаженков
Владислав Хатаженков
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
71
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90'
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
88'
90
Запасные
-
Алхимов
Евгений Алхимов