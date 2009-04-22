Металлург
мин
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
34'
64
-
Обозный
Максим Обозный
46
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
58
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
67'
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
76
Запасные
-
Такам
Анук Такам
-
Григорян
Артур Григорян
-
Ивченко
Дмитрий Ивченко
-
Костин
Михаил Костин
Урал
мин
-
Солосин
Алексей Солосин
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Поворов
Максим Поворов
53
-
Климавичус
Арунас Климавичус
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Степанец
Павел Степанец
73
-
Смольников
Игорь Смольников
46
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
69
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
-
Пошкус
Робертас Пошкус
90
Запасные
-
Шишелов
Владимир Шишелов
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Щаницин
Александр Щаницин
-
Шатов
Олег Шатов